2018-03-23T13:26:03+03:00
Политика

Путин отметил высокий уровень доверия к нему россиян

Глава государства обратился к своим избирателям и рассказал о планах на новых президентский срок
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в высоком уровне доверия россиян и их активности на выборах видит готовность к работе и переменам к лучшему. Об этом глава государства заявил во время своего обращения к гражданам, поддержавшим его кандидатуру в ходе избирательной гонки.

"Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам — к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России. Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны, особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся", - сказал президент.

Он подчеркнул, что сейчас в России действительно есть проблемы, такие как снижение доходов, недостатки в здравоохранении, ЖКХ и других сферах, однако за предыдущие годы уже удалось достичь некоторых позитивных результатов.

По словам Путина, "этого, конечно, недостаточно", и стране "необходим настоящий прорыв". Явка на выборах-2018 и поддержка людей свидетельствует о том, что общество готово к изменениям.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что согласно итоговым подсчетам действующего президента России поддержали 76,69% избирателей.

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