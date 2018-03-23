2018-03-23T13:39:17+03:00
Общество

Путин дал указание властям Крыма обеспечить жильем бывших украинских военных

Возможность безвозмездно приобрести квартиру получили и члены семей данных граждан, даже если сами военнослужащие уже умерли
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Путин подписал указ о праве бывших украинских военных, проживающих в Крыму, на жильеПутин подписал указ о праве бывших украинских военных, проживающих в Крыму, на жильеФото: REUTERS
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Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о праве на обеспечение жильем бывших украинских военных, проживающих в Крыму.

Согласно президентскому указу, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, правом на жилье обладают российские граждане, состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилье, и уволенные до 18 марта 2018 года с военной службы из ВС и правоохранительных органов Украины.

Документ также касается бывших сотрудников органов военного управления и воинских формирований Украины. При этом, данное право приобретают и члены семей данных граждан, даже если сами военнослужащие уже умерли.

Стоит добавить, что обеспечение жильем возложено на органы исполнительной власти Республики Крым и Севастополя. И будет осуществляться из расчета средств госказны, предоставляемых бюджетам этих субъектов в виде субвенций.

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