Путин дал указание властям Крыма обеспечить жильем бывших украинских военных

СЕГОДНЯ 13:39 2018-03-23T13:39:17+03:00

Путин подписал указ о праве бывших украинских военных, проживающих в Крыму, на жилье Фото: REUTERS

Возможность безвозмездно приобрести квартиру получили и члены семей данных граждан, даже если сами военнослужащие уже умерли

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Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о праве на обеспечение жильем бывших украинских военных, проживающих в Крыму.

Согласно президентскому указу, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, правом на жилье обладают российские граждане, состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилье, и уволенные до 18 марта 2018 года с военной службы из ВС и правоохранительных органов Украины.

Документ также касается бывших сотрудников органов военного управления и воинских формирований Украины. При этом, данное право приобретают и члены семей данных граждан, даже если сами военнослужащие уже умерли.

Стоит добавить, что обеспечение жильем возложено на органы исполнительной власти Республики Крым и Севастополя. И будет осуществляться из расчета средств госказны, предоставляемых бюджетам этих субъектов в виде субвенций.