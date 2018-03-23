Путин дал указание властям Крыма обеспечить жильем бывших украинских военных
Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о праве на обеспечение жильем бывших украинских военных, проживающих в Крыму.
Согласно президентскому указу, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, правом на жилье обладают российские граждане, состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилье, и уволенные до 18 марта 2018 года с военной службы из ВС и правоохранительных органов Украины.
Документ также касается бывших сотрудников органов военного управления и воинских формирований Украины. При этом, данное право приобретают и члены семей данных граждан, даже если сами военнослужащие уже умерли.
Стоит добавить, что обеспечение жильем возложено на органы исполнительной власти Республики Крым и Севастополя. И будет осуществляться из расчета средств госказны, предоставляемых бюджетам этих субъектов в виде субвенций.