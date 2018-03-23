Дата инаугурации президента России будет объявлена позже
Кремль дополнительно проинформирует о дате инаугурации президента России. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы сделаем дополнительное объявление на этот счет, пока не буду забегать вперед", - сказал представитель Кремля.
Напомним, что, согласно итоговым результатам подсчета голосов, на очередных выборах президента победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, которого поддержали 76,69% избирателей.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что инаугурация политика на следующий шестилетний срок полномочий может состояться 7 мая этого года в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, где традиционно проходит эта церемония.
Это обусловлено тем, что с 2003 года в законе закреплена норма, согласно которой новый президент вступает в должность в день прекращения срока полномочий действующего главы государства.