2018-03-23T13:36:34+03:00
Политика

Дата инаугурации президента России будет объявлена позже

Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Действующий глава РФ Владимир Путин одержал уверенную победу на выборах-2018Действующий глава РФ Владимир Путин одержал уверенную победу на выборах-2018Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Кремль дополнительно проинформирует о дате инаугурации президента России. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы сделаем дополнительное объявление на этот счет, пока не буду забегать вперед", - сказал представитель Кремля.

Напомним, что, согласно итоговым результатам подсчета голосов, на очередных выборах президента победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, которого поддержали 76,69% избирателей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что инаугурация политика на следующий шестилетний срок полномочий может состояться 7 мая этого года в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, где традиционно проходит эта церемония.

Это обусловлено тем, что с 2003 года в законе закреплена норма, согласно которой новый президент вступает в должность в день прекращения срока полномочий действующего главы государства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минпроторг РФ оспорит в ВТО американские пошлины на сталь и алюминий
В Грузии назвали причину аварии на канатной дороге курорта Гудаури
Во Франции при захвате заложников террорист ранил двух человек
СМИ: Заложники покинули захваченный террористами супермаркет во Франции
Савченко рассказала об условиях содержания в киевском СИЗО
Песков: в Кремле сожалеют об отзыве посла ЕС из России
В Пентагоне объяснили, почему считают Россию и Китай угрозами
Андерс Бессеберг: «Руководство Тюменской области создало потрясающие условия для проведения этапа Кубка мира по биатлону»
Путин обратился к россиянам, проголосовавшим за других кандидатов
Во Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете
Отвечать за ЖКХ и энергетику Вологодской области будет женщина
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Путин: все, о чем я говорил в ходе избирательной кампании, будет сделано
Путин дал указание властям Крыма обеспечить жильем бывших украинских военных
Путин отметил высокий уровень доверия к нему россиян
Песков выразил надежду на снижение уровня русофобии в США
Ученые нашли способ продлить жизнь
Высланные из России британские дипломаты покинули посольство
Кремль не намерен вмешиваться в конфликт между СМИ и Госдумой