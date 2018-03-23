2018-03-23T13:57:32+03:00
Общество

Отвечать за ЖКХ и энергетику Вологодской области будет женщина

Накануне Губернатор Олег Кувшинников произвел ротацию членов Правительства региона
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Пост начальника Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования предложен Евгении Мазановой, которая занимает должность начальника Управления энергоэффективности и инженерной инфраструктуры Департамента ТЭК и входит в кадровый резерв на высшие должности управления региона. Прежний начальник Департамента Антон Стрижов будет курировать ЖКХ региона уже в должности заместителя Губернатора. На этом направлении он сменит Виталия Тушинова. Который теперь будет замом Губернатора «по экономике».

Решение о кадровых перестановках было принято по итогам проекта «Команда Губернатора», которая реализуется в регионе шесть лет. В рамках проекта жители области могут дать свою оценку деятельности власти путем интернет, - и бланочного голосования.

В этом году жители области выставили 412 тысяч оценок. Это на 10 тысяч больше, чем годом ранее. Также деятельность органов власти оценили 460 экспертов регионального и федерального уровня.

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