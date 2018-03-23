2018-03-23T14:06:44+03:00
Происшествия

Во Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете

Неподалеку от места происшествия застрелен сотрудник CRS
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments6
140 полицейских оцепили район140 полицейских оцепили районФото: REUTERS
Изменить размер текста:

23 марта во французском департаменте Од неизвестный заложников в супермаркете. Местные власти сообщают, что злоумышленник вооружен. Когда он зашел в помещение, очевидцы услышали выстрелы. Около 140 сотрудников полиции выехали на место происшествия, оцепили район. Префектура объявила о проведении спецоперации.

«Полиция проводит спецоперацию в районе (супермаркета – КП) Super U в (коммуне – КП) Треб», – написали в микроблоге Twitter представитель местных властей.

В своем сообщении префектура просит жителей не мешать полиции и спасателям, очистить сектор и не заходить в него, пока спецоперация не закончится. Также представитель властей написал не верить слухам

В то же время неподалеку, в Каркассоне, неизвестный мужчина застрелил сотрудника CRS, когда тот бежал по улице с двумя своими коллегами. Связь между двумя происшествиями пока не установлена, пишет сайт французского телеканала BFTM.TV. Ответственность за захват заложников взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ, сообщает AFP.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минпроторг РФ оспорит в ВТО американские пошлины на сталь и алюминий
В Грузии назвали причину аварии на канатной дороге курорта Гудаури
Во Франции при захвате заложников террорист ранил двух человек
СМИ: Заложники покинули захваченный террористами супермаркет во Франции
Савченко рассказала об условиях содержания в киевском СИЗО
Песков: в Кремле сожалеют об отзыве посла ЕС из России
В Пентагоне объяснили, почему считают Россию и Китай угрозами
Андерс Бессеберг: «Руководство Тюменской области создало потрясающие условия для проведения этапа Кубка мира по биатлону»
Путин обратился к россиянам, проголосовавшим за других кандидатов
Отвечать за ЖКХ и энергетику Вологодской области будет женщина
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Путин: все, о чем я говорил в ходе избирательной кампании, будет сделано
Путин дал указание властям Крыма обеспечить жильем бывших украинских военных
Дата инаугурации президента России будет объявлена позже
Путин отметил высокий уровень доверия к нему россиян
Песков выразил надежду на снижение уровня русофобии в США
Ученые нашли способ продлить жизнь
Высланные из России британские дипломаты покинули посольство
Кремль не намерен вмешиваться в конфликт между СМИ и Госдумой