Во Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете

СЕГОДНЯ 13:59 2018-03-23T14:06:44+03:00

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23 марта во французском департаменте Од неизвестный заложников в супермаркете. Местные власти сообщают, что злоумышленник вооружен. Когда он зашел в помещение, очевидцы услышали выстрелы. Около 140 сотрудников полиции выехали на место происшествия, оцепили район. Префектура объявила о проведении спецоперации.

«Полиция проводит спецоперацию в районе (супермаркета – КП) Super U в (коммуне – КП) Треб», – написали в микроблоге Twitter представитель местных властей.

В своем сообщении префектура просит жителей не мешать полиции и спасателям, очистить сектор и не заходить в него, пока спецоперация не закончится. Также представитель властей написал не верить слухам

В то же время неподалеку, в Каркассоне, неизвестный мужчина застрелил сотрудника CRS, когда тот бежал по улице с двумя своими коллегами. Связь между двумя происшествиями пока не установлена, пишет сайт французского телеканала BFTM.TV. Ответственность за захват заложников взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ, сообщает AFP.