Путин обратился к россиянам, проголосовавшим за других кандидатов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что уважает выбор россиян, проголосовавших на выборах главы государства за другого кандидата. По его словам, политические взгляды не должны разделять людей, ведь единство и общее понимание целей призвано воплотиться в развитие страны и ее "мощное движение вперед".
"Обращаюсь к тем гражданам России, которые голосовали за других кандидатов. С уважением отношусь к вашей позиции, вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас. Мы все патриоты своей страны, и у нас одна, общая забота – судьба России, её процветание", - сказал Путин в своем обращении по итогам президентских выборов.
Глава государства также обратился ко всем общественным, политическим силам страны и призвал их не смешивать политические споры и дискуссии с "безответственным популизмом".
Напомним, что на выборах-2018 за Путина проголосовало рекордное количество россиян - 76,69%.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что дату инаугурации переизбранного на четвертый срок президента назовут позже.