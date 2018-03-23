Путин обратился к россиянам, проголосовавшим за других кандидатов

СЕГОДНЯ 14:00 2018-03-23T14:00:03+03:00

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что уважает выбор россиян, проголосовавших на выборах главы государства за другого кандидата. По его словам, политические взгляды не должны разделять людей, ведь единство и общее понимание целей призвано воплотиться в развитие страны и ее "мощное движение вперед".

"Обращаюсь к тем гражданам России, которые голосовали за других кандидатов. С уважением отношусь к вашей позиции, вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас. Мы все патриоты своей страны, и у нас одна, общая забота – судьба России, её процветание", - сказал Путин в своем обращении по итогам президентских выборов.

Глава государства также обратился ко всем общественным, политическим силам страны и призвал их не смешивать политические споры и дискуссии с "безответственным популизмом".

Напомним, что на выборах-2018 за Путина проголосовало рекордное количество россиян - 76,69%.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что дату инаугурации переизбранного на четвертый срок президента назовут позже.