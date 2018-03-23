Андерс Бессеберг: «Руководство Тюменской области создало потрясающие условия для проведения этапа Кубка мира по биатлону»

СЕГОДНЯ 14:09 2018-03-23T14:09:45+03:00

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Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг назвал тюменский стадион «Жемчужина Сибири» одним из лучших биатлонных стадионов в мире. В Тюмени в эти дни проходит финальный этап Кубка мира по биатлону, собравший признанных звезд этого вида спорта и тысячи болельщиков со всей планеты. По мнению Андерса Бессеберга, руководство Тюменской области и лично губернатор Владимир Якушев создали потрясающие условия для проведения соревнований.

- Мы осмотрели отель "Жемчужина Сибири", в котором разместили спортсменов, и он, без сомнения, самого высокого уровня. Очень здорово, что мы можем увидеть этот фантастический стадион в зимнее время. Мы также посетили столовую, пообедали там, нам очень понравилось, - поделился с журналистам Бессеберг.

Глава Международного союза биатлонистов особо отметил теплую и дружественную атмосферу, которая царит в Тюмени, принимающей в эти дни спортсменов со всего мира.

- Соревнования проходят в очень дружественной атмосфере. Спортсмены, тренеры, официальные представители команд, все отмечают российское гостеприимство, - рассказал Глава IBU.

Андрес Бессеберг поблагодарил Тюменскую область и губернатора Владимира Якушева за отличную организацию соревнований, а так же за большой вклад в развитие биатлона в регионе.

- Хочу пожелать главе региона, всем, кто причастен к биатлону, в первую очередь здоровья, это самое важное для человека, и также продолжать дальше работать над развитием биатлона как в регионе, так и в России, - сообщил Глава Международного союза биатлонистов.