Песков: в Кремле сожалеют об отзыве посла ЕС из России

СЕГОДНЯ 14:22 2018-03-23T14:22:57+03:00

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В Кремле сожалеют об отзыве посла ЕС Маркуса Эдереры из России, говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время еще неизвестно, было ли на самом деле принято такое решение на совещании стран-лидеров ЕС, подчеркнул Песков.

«Что касается принятого решения (об отзыве посла – КП), конечно же, мы сожалеем в этой связи, что опять, употребляя формулировку "с большой долей вероятности", принимаются такие решения и строятся суждения такого рода», – сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь заявил, что Россия лишена возможности получить хоть какую-то информацию от первоисточника. Неизвестно, какими данными апеллировала британская сторона, чтобы убедить партнеров поддержать ее, говорит Песков. Неизвестно, в чем именно будет заключаться поддержка. В московском диппредставительстве ЕС сообщили, что документа об отзыве посла не получали. Песков призвал не делать скоропалительных выводов и дождаться официального заявления ЕС.

Напомним, источник, имевший доступ к совещанию стран-лидеров ЕС, сообщил, что некоторые государства намерены отозвать своих дипломатов из России в знак солидарности с Великобританией. Ранее Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов. Москва ответила аналогичным шагом.