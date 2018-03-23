2018-03-23T14:49:01+03:00
Происшествия

СМИ: Заложники покинули захваченный террористами супермаркет во Франции

Ранее стало известно, что неизвестный захватил заложников в супермаркете в департаменте Од
Денис СУХОВ
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СМИ: Заложники покинули захваченный террористами супермаркет во ФранцииСМИ: Заложники покинули захваченный террористами супермаркет во ФранцииФото: REUTERS
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Заложники, захваченные в супермаркете во Франции, освобождены. В здании остаются неизвестный вооруженный мужчина и полицейский.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Ранее в четверг неизвестный вооруженный мужчина ворвался в супермаркет в городе Треб во французском департаменте Од. Произведя несколько предупредительных выстрелов, злоумышленник захватил заложников. На место происшествия прибыло 140 сотрудников полиции.

Правоохранители оцепили место происшествия и рекомендовали местным жителям избегать его вплоть до окончания спецоперации. Ответственность за захват заложников в супермаркете взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В то же время, по данным СМИ, неподалеку от места происшествия произошла стрельба, погиб один человек. На данный момент полиция не установила, существует ли связь между двумя инцидентами.

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