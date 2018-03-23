СМИ: Заложники покинули захваченный террористами супермаркет во Франции
Заложники, захваченные в супермаркете во Франции, освобождены. В здании остаются неизвестный вооруженный мужчина и полицейский.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Ранее в четверг неизвестный вооруженный мужчина ворвался в супермаркет в городе Треб во французском департаменте Од. Произведя несколько предупредительных выстрелов, злоумышленник захватил заложников. На место происшествия прибыло 140 сотрудников полиции.
Правоохранители оцепили место происшествия и рекомендовали местным жителям избегать его вплоть до окончания спецоперации. Ответственность за захват заложников в супермаркете взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).
В то же время, по данным СМИ, неподалеку от места происшествия произошла стрельба, погиб один человек. На данный момент полиция не установила, существует ли связь между двумя инцидентами.