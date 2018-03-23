2018-03-23T15:20:59+03:00
Происшествия

На территорию школы в финском городе Оулу проник вооруженный мужчина

Ученики и сотрудники образовательного учреждения укрылись в здании
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полицейские продолжают поиски неизвестного мужчины с огнестрельным оружиемПолицейские продолжают поиски неизвестного мужчины с огнестрельным оружиемФото: REUTERS
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Неизвестный мужчина, предположительно, вооруженный, проник на территории школы в финском городе Оулу. В настоящий момент сотрудники местных правоохранительных органов проводят операцию по его поиску и задержанию.

"Мы ищем человека, который хвастался прохожим, что у него в рюкзаке огнестрельное оружие", - сообщили в полиции.

На данный момент известно лишь то, что у вероятного нарушителя длинные волосы. В рамках предосторожности преподавателям и ученикам школы была приказано укрыться в здании и запереть все замки. Не выходить из помещений также сказали сотрудникам близлежащих офисов.

На месте инцидента находятся не менее шести полицейских автомобилей и около десяти сотрудников правоохранительных органов. Все они вооружены автоматами и щитами. В настоящий момент проводится осмотр прилегающей к школе территории, а также соседних зданий.

Данных о пострадавших не поступало, сообщает интернет-издание Kaleva.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что на юге Франции неизвестный захватил в заложники посетителей супермаркета. В результате инцидента погибли два человека. Сам преступник был застрелен.

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