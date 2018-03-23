Число активных пользователей Telegram достигло 200 миллионов

СЕГОДНЯ 15:30 2018-03-23T15:30:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В официальном блоге создателей мессенджера Telegram появилось письмо-благодарность сервиса своим подписчикам. За последние 30 дней количество пользователей интернет-платформы увеличилось до 200 миллионов.

"Прежде всего, мы в Telegram верим в людей. Эта философия определяет все, что мы делаем", - объяснили создатели мессенджера, заявив, что больше всего их вдохновляет то, что, "судя по быстрому росту популярности Telegram, эта вера может быть взаимной".

Что до создателя мессенджера Павля Дурова, то он решил пофилософствовать на этот счет. "Если бы Telegram был страной, она была бы шестой по величине страной в мире, после Китая, Индонезии, США и еще пары стран", - заявил основатель сервиса.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Верховный суд РФ России признал законным требование ФСБ о передаче ключей для дешифровки сообщений. После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ этих данных, пригрозив блокрировкой.

Повлияла ли на рост числа пользователей "война" между ФСБ и мессенджером, неизвестно. Но Telegram категорически отказывается давать спецслужбам доступ к переписке пользователей, несмотря на решение суда.