Захвативший заложников во Франции мужчина был застрелен

СЕГОДНЯ 15:39 2018-03-23T15:39:15+03:00

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Неизвестный мужчина, захвативший заложников в одном из супермаркетов во Франции, был застрелен. Сотрудники местных правоохранительных органов вывели из здания всех людей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что некий злоумышленник ворвался в магазин во французском департаменте Од с криками "Аллах Акбар" открыл огонь. По последним данным, в заложниках оказались около восьми человек. Двое из них, в том числе сотрудник супермаркета, получили ранения. Также поступают сведения о по меньшей мере одном погибшем.

Как сообщает The Daily Mail, запрещенная в России террористическая группировка ИГ* уже взяла на себя ответственность за случившееся. Министр внутренних дел Франции Жан-Ив Ле Дриан также назвал данный инцидент терактом и выехал на место происшествия. Район вокруг магазина все еще оцеплен.

По некоторым сведениям, ранее этот же злоумышленник ранил полицейского в городе Каркассон. Сообщалось, что правоохранитель погиб, однако в органах эту информацию опровергли.