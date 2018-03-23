2018-03-23T15:52:04+03:00
Происшествия

Машина скорой помощи сбила пешеходов в Москве: пострадали два человека

Медики сразу же оказали получившим травмы людям всю необходимую помощь [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Автомобиль скорой помощи не остановился перед пешеходным переходомАвтомобиль скорой помощи не остановился перед пешеходным переходомФото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

Машина скорой помощи сбила пешеходов на юге Москвы. По предварительным данным, пострадали два человека. Такое заявление сделали в экстренных службах города.

Сообщается, что инцидент произошел недалеко от дома №10 по 6-й Радиальной улице. Карета скорой помощи наехала на группу людей прямо на пешеходном переходе. Травмы получили два человека.

Как сообщается РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах, медики сразу же оказали попавшим под колеса гражданам всю необходимую помощь. Другие обстоятельства происшествия не сообщаются.

Между тем, на видео с места ЧП видно, что поток автомобилей останавливается перед пешеходных переходом, пропуская людей, однако карета скорой помощи продолжает движения и в результате врезается в толпу.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что аналогичный случай произошел в Новосибирске в сентябре прошлого года. Тогда возвращавшаяся с вызова скорая помощь сбила пешехода. погрузила его карету и поехала дальше.

В Москве скорая сбила людей прямо на пешеходном переходе .

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Названо требование террориста, захватившего заложника во Франции
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина с эмиром Катара
Прокуратура предлагает направить напавшего на журналистку Фельгенгауэр на принудительное лечение
Киевская полиция обыскивает тренировочную базу организации «Национальный корпус»
Заключенным позволят работать вне колоний
Фанат "Барселоны" вышел из комы, услышав гимн ФК "Севилья"
Курс рубля почти не изменился после сообщения ЦБ о снижении ставки
Минтруд сообщил о реальном росте зарплат россиян
В МИДе России рассказали об "очередной победе Киева над здравым смыслом"
Захвативший заложников во Франции мужчина был застрелен
Госдума уточнила, кого именно будут лишать водительских прав за езду в пьяном виде
Число активных пользователей Telegram достигло 200 миллионов
На территорию школы в финском городе Оулу проник вооруженный мужчина