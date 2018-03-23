Машина скорой помощи сбила пешеходов в Москве: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 15:52 2018-03-23T15:52:04+03:00

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Машина скорой помощи сбила пешеходов на юге Москвы. По предварительным данным, пострадали два человека. Такое заявление сделали в экстренных службах города.

Сообщается, что инцидент произошел недалеко от дома №10 по 6-й Радиальной улице. Карета скорой помощи наехала на группу людей прямо на пешеходном переходе. Травмы получили два человека.

Как сообщается РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах, медики сразу же оказали попавшим под колеса гражданам всю необходимую помощь. Другие обстоятельства происшествия не сообщаются.

Между тем, на видео с места ЧП видно, что поток автомобилей останавливается перед пешеходных переходом, пропуская людей, однако карета скорой помощи продолжает движения и в результате врезается в толпу.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что аналогичный случай произошел в Новосибирске в сентябре прошлого года. Тогда возвращавшаяся с вызова скорая помощь сбила пешехода. погрузила его карету и поехала дальше.