Прокуратура предлагает направить напавшего на журналистку Фельгенгауэр на принудительное лечение

СЕГОДНЯ 16:30 2018-03-23T16:30:08+03:00

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Гражданина России и Израиля Бориса Грица, напавшего в 2017 году на журналистку радиостанции "Эхо Москвы", ждет клиника для душевнобольных. Следствие по данному делу, после проведения ряда психолого-психиатрических экспертиз, выступило с ходатайством направить мужчину на принудительное лечение. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

"В момент совершения инкриминируемого ему деяния Гриц не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным постановлением будет направлено в Пресненский суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера", — сказала Иванова.

23 октября 2017 года Борис Гриц незаконно прошел в редакцию радиостанции "Эхо Москвы", брызнув в охранника из газового баллончика. После чего напал на журналистку Татьяну Фельгенгауэр и ранил ее ножом в шею. Свою вину мужчина признал частично, заявив, что с Фельгенгауэр они были ранее знакомы и у него была личная неприязнь к журналистке.