2018-03-23T16:10:00+03:00
Экономика

Курс рубля почти не изменился после сообщения ЦБ о снижении ставки

Национальная денежная единица укрепилась на семь копеек
Алексей КАРЕЛИН
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Снижение ключевой ставки ЦБ не вызвало колебания курса рубляСнижение ключевой ставки ЦБ не вызвало колебания курса рубляФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Рубль отреагировал нейтрально на решение ЦБ понизить ключевую ставку с 7,5% до 7,25%. После публикаций о намерении Банка России курс доллара остался на уровне 57,17 рублей, что на семь копеек меньше, чем на предыдущих торгах. Об этом говорят данные торгов на Московской бирже.

Курс евро после обнародования решения ЦБ поднялся до 70,5 рублей, когда раньше составлял 70,48 рублей.

Как сообщал сайт kp.ru, 23 марта ЦБ второй раз за год понизил ключевую ставку. Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором рассмотрят возможность дальнейшего снижения ставки, состоится 27 апреля.

Центробанк действует на исполнение задач, которую поставил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Тогда лидер страны также поручил снизить и среднюю ставку по ипотеке до 7-8% годовых.

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