Фанат "Барселоны" вышел из комы, услышав гимн ФК "Севилья"

СЕГОДНЯ 16:10 2018-03-23T16:10:58+03:00

Фото от 2013 года. Тогда спортсмену также понадобилась операция, но гораздо менее серьезная. Источник: @peraltafrancesc Фото: twitter.com

Испанский футболист признался, что ему всегда нравилась эта песня

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Испанский футболист-любитель и болельщик каталонской "Барселоны" Франсеск Перальту вышел из комы после того, как услышал гимн другого клуба - "Севильи".

Началось все с того, во время одного из матчей 21-летний спортсмен столкнулся со своим противников и зашелся в конвульсиях. Молодого человека доставили в одну из больниц Мадрида, где ему сделали срочную операцию, однако Перальту впал в кому.

Испанец провел в бессознательном состоянии 17 дней, вплоть до того момента, пока его родственники не решили спеть ему гимн "Севильи". Сначала песню начала исполнять мать, потом сестра пациента, а когда ко всему этому подключился отец, спортсмен чудесным образом открыл глаза.

Как сообщает The Sun, позже футболист признался, что, несмотря на свою любовь к ФК "Барселона", он действительно обожает гимн "Севильи".

Исполнитель песни Франсиско Хавьер Лабандон, узнав о таком невероятном исцелении, пригласил Перальту на концерт. К слову и другие испанские знаменитости решили поддержать молодого человека. Так, игрок ФК "Севилья" Хесус Навас отправил ему свои пожелания через видеообращение.