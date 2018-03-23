2018-03-23T16:10:58+03:00
В мире

Фанат "Барселоны" вышел из комы, услышав гимн ФК "Севилья"

Испанский футболист признался, что ему всегда нравилась эта песня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Фото от 2013 года. Тогда спортсмену также понадобилась операция, но гораздо менее серьезная. Источник: @peraltafrancescФото от 2013 года. Тогда спортсмену также понадобилась операция, но гораздо менее серьезная. Источник: @peraltafrancescФото: twitter.com
Изменить размер текста:

Испанский футболист-любитель и болельщик каталонской "Барселоны" Франсеск Перальту вышел из комы после того, как услышал гимн другого клуба - "Севильи".

Началось все с того, во время одного из матчей 21-летний спортсмен столкнулся со своим противников и зашелся в конвульсиях. Молодого человека доставили в одну из больниц Мадрида, где ему сделали срочную операцию, однако Перальту впал в кому.

Испанец провел в бессознательном состоянии 17 дней, вплоть до того момента, пока его родственники не решили спеть ему гимн "Севильи". Сначала песню начала исполнять мать, потом сестра пациента, а когда ко всему этому подключился отец, спортсмен чудесным образом открыл глаза.

Как сообщает The Sun, позже футболист признался, что, несмотря на свою любовь к ФК "Барселона", он действительно обожает гимн "Севильи".

Исполнитель песни Франсиско Хавьер Лабандон, узнав о таком невероятном исцелении, пригласил Перальту на концерт. К слову и другие испанские знаменитости решили поддержать молодого человека. Так, игрок ФК "Севилья" Хесус Навас отправил ему свои пожелания через видеообращение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Названо требование террориста, захватившего заложника во Франции
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина с эмиром Катара
Прокуратура предлагает направить напавшего на журналистку Фельгенгауэр на принудительное лечение
Киевская полиция обыскивает тренировочную базу организации «Национальный корпус»
Заключенным позволят работать вне колоний
Курс рубля почти не изменился после сообщения ЦБ о снижении ставки
Машина скорой помощи сбила пешеходов в Москве: пострадали два человека
Минтруд сообщил о реальном росте зарплат россиян
В МИДе России рассказали об "очередной победе Киева над здравым смыслом"
Захвативший заложников во Франции мужчина был застрелен
Госдума уточнила, кого именно будут лишать водительских прав за езду в пьяном виде
Число активных пользователей Telegram достигло 200 миллионов
На территорию школы в финском городе Оулу проник вооруженный мужчина