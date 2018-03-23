2018-03-23T16:31:45+03:00
Политика

Киевская полиция обыскивает тренировочную базу организации «Национальный корпус»

Правоохранители осуществляют следственные действия на территории заброшенного машиностроительного завода АТЕК
Денис СУХОВ
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Киевская полиция обыскивает тренировочную базу организации «Национальный корпус»Киевская полиция обыскивает тренировочную базу организации «Национальный корпус»Фото: REUTERS
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Украинская полиция заблокировала тренировочную базу радикальной партии «Национальный корпус» на территории заброшенного машиностроительного завода АТЕК в Киеве.

Правоохранители проводят на территории базы обыски.

«Следственные действия там проводятся по решению суда сотрудникам главного следственного управления департаментов защиты экономики и внутренней безопасности», - заявил представитель полиции Ярослав Тракало.

При этом он не уточнил, связаны ли следственные мероприятия с деятельностью «Национального корпуса», созданного выходцами из нацбатальона «Азов».

В свою очередь командир добровольцев «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили заявил, что на заводе АТЕК силовики удерживают иностранных военных инструкторов.

«В плену у оккупационных сил России в центре Украины, в Киеве оказались бойцы «Грузинского легиона», граждане США, Грузии, Великобритании, Германии профессиональные военные приехавшие воевать за Украину, связанные «Беркутом» лежат на снегу», - написал Мамулашвили на своей странице в Facebook.

Кроме того сообщается, что накануне обыски прошли у активистов «Национального корпуса» в городе Днепр (бывший Днепропетровск).

В партии считают, что обыски могут быть связаны с делом депутата Надежды Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов.

Также украинские власти могли таким образом ответить на проведенную ранее акцию националистов у здания президентской администрации. Демонстранты выступили с требованием отставки губернатора Николаевской области Алексея Савченко, который по их мнению довел до самоубийства воевавшего в Донбассе летчика Владислава Волошина.

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