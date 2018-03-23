В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина с эмиром Катара

СЕГОДНЯ 16:56 2018-03-23T16:56:42+03:00

Лидеры двух стран обсудят взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарной деятельности, а также актуальную международную повестку

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Президент РФ Владимир Путин проведет 26 марта переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, который прибудет в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ожидается, что лиедры двух стран обсудят вопросы двусторонних отношений, а также актуальную международную повестку.

«В ходе переговоров на высшем уровне запланировано обсуждение вопросов дальнейшего наращивания российско-катарского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальных тем международной и региональной повестки дня», - говорится в сообщении службы.

Как сообщал сайт «КП», летом прошлого года шейх Тамим Бен Хамад Аль Тани направил Владимиру Путино письменное послание, в котором затронул темы двустороннего сотрудничества и дипломатического кризиса в Персидском заливе.

Осенью 2017 года Катар посетил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу — по итогам визита в Дохе было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве между эмиратом и Россией.