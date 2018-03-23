Названо требование террориста, захватившего заложника во Франции
Захвативший заложников на юге Франции мужчина требовал освободить главного фигуранта дела о терактах в Париже Салаха Абдеслама. Преступник успел убить трех и ранить двоих человек, прежде чем полиция ликвидировала его.
Как сообщает телеканал BFTM.TV, убитый оказался марокканцем 25 лет. До захвата заложников злоумышленник обстрелял четырех сотрудников CBS на территории коммуны Каркассон – административного центра департамента Од. Один сотрудник был ранен в плечо.
Затем марокканец остановил автомобиль, выстрелил в водителя и пассажира и сел за руль. Преступник подъехал к супермаркету в коммуне Треб и с криком «Аллах Акбар! Я солдат ИГИЛ*» выстрелил в двух человек.
Район немедленно оцепила полиция, к месту происшествия выехали спасатели и антитеррористическая спецслужба. К супермаркету доставили мать и сестру террориста. С их помощью удалось уговорить марокканца отпустить заложников. Затем террориста ликвидировали. Раненные в супермаркете и водитель угнанного автомобиля скончались.
ИГИЛ* - запрещенная и признанная террористической на территории РФ организация.