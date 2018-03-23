Названо требование террориста, захватившего заложника во Франции

СЕГОДНЯ 16:56 2018-03-23T17:05:57+03:00

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Захвативший заложников на юге Франции мужчина требовал освободить главного фигуранта дела о терактах в Париже Салаха Абдеслама. Преступник успел убить трех и ранить двоих человек, прежде чем полиция ликвидировала его.

Как сообщает телеканал BFTM.TV, убитый оказался марокканцем 25 лет. До захвата заложников злоумышленник обстрелял четырех сотрудников CBS на территории коммуны Каркассон – административного центра департамента Од. Один сотрудник был ранен в плечо.

Затем марокканец остановил автомобиль, выстрелил в водителя и пассажира и сел за руль. Преступник подъехал к супермаркету в коммуне Треб и с криком «Аллах Акбар! Я солдат ИГИЛ*» выстрелил в двух человек.

Район немедленно оцепила полиция, к месту происшествия выехали спасатели и антитеррористическая спецслужба. К супермаркету доставили мать и сестру террориста. С их помощью удалось уговорить марокканца отпустить заложников. Затем террориста ликвидировали. Раненные в супермаркете и водитель угнанного автомобиля скончались.

ИГИЛ* - запрещенная и признанная террористической на территории РФ организация.