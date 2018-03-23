В Индии одичавший слон насмерть затоптал человека

СЕГОДНЯ 17:36 2018-03-23T17:36:09+03:00

Разозлившийся слон сбросил со своей спины двух наездников и начал разбрасывать бивнями все, что попадалось ему на пути. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В одном из южных штатов Индии - Керала - во время национального праздника произошла трагедия. На торжественном шествии с участием экзотических животных один слон внезапно пришел в ярость и насмерть затоптал мужчину.

Что вызвало такую реакцию у животного не сообщается. Известно лишь, что слон на что-то разозлился, сбросил со своей спины двух наездников и начал разбрасывать бивнями все, что попадалось ему на пути. К несчастью, пытавшийся успокоить взбесившегося зверя погонщик, не успел увернуться от очередного выпала слона. Мужчина не удержался на ногах, после чего животное, даже не заметив погонщика, несколько раз наступило на него и отправилось дальше, пишет сайт «Дни.ру».

Оказавшиеся рядом люди попытались оказать пострадавшему первую помощь. Однако травмы оказались очень серьезными и пострадавший скончался на месте, передает телеканал «360».

Сообщается, что в результате агрессивного поведения слона, ранения получили еще несколько присутствующих.