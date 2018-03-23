2018-03-23T17:13:35+03:00
Общество

Медики разрешили россиянам мочить Манту

В Минздраве решили развеять сложившийся десятилетиями стереотип
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Манту можно мочить, но рекомендуется беречь от механических поврежденийМанту можно мочить, но рекомендуется беречь от механических поврежденийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главный внештатный специалист фтизиатр Министерства здравоохранения России Ирина Васильева заявила опровергла сложившийся стереотип, что прививку Манту ни в коем случает нельзя мочить. По словам медика, что Манту можно мочить, но нельзя механически повреждать.

"Намочить можно, потом просто промокнуть и все. С пробой Манту все не так строго — просто нельзя раздражать кожу", — сказала Васильева, уточнив, что зачастую после водных процедур место прививки вытирают полотенцем, что и "является механическим повреждением", - пишет ТАСС.

Пробу Манту делают детям в школах и детских садах, чтобы оценить реакцию организма на попадание в него антигена возбудителя туберкулеза. Как правило, врачи категорически не советуют родителям мочить место введения туберкулина.

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