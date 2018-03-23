Албания отменила визы для россиян

СЕГОДНЯ 17:24 2018-03-23T17:24:41+03:00

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Власти Албании на полгода ввели безвизовый режим для граждан России. С 1 апреля по 31 октября россияне смогут посещать эту страну без заранее оформленного документа, в этот период виза будет ставиться в заграничный паспорт по прилету.

Отметим, что отмена виз является традиционной мерой для Албании по привлечению туристов из других стран. Так, без виз поехать туда на отдых теперь могут не только россияне, но и граждане Грузии, Белоруссии, Омана, Катара, Китая, Таиланда, Бахрейна и Саудовской Аравии.

Напомним, год назад Албания ввела безвизовый режим для ряда государств на период с 1 мая по 15 ноября.

Албания – это одна из стран юго-восточной Европы, которая расположена на Балканах. Туристов здесь может заинтересовать один из старейших городов страны — Дуррес, где находится амфитеатр II века, а также крупнейшее озеро балканского полуострова — Скадарское, город-музей XIII века Берат, пишет сайт argumenti.ru.