Савченко отказалась предоставить материалы для ДНК-экспертизы и идентификации голоса

СЕГОДНЯ 17:50 2018-03-23T17:52:07+03:00

Накануне народного депутата задержали сразу после заседания Верховной Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности

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Украинский депутат Надежда Савченко, задержанная по подозрению в подготовке терактов, отказалась предоставить следствию образец голоса и биоматериалы для ДНК-экспертизы.

Свое решение нардеп объяснила в ходе заседания Шевченковского районного суда Киева, который избирал ей меру пресечения.

«Я отказалась от аудиоидентификации, потому что мой голос звучит где угодно. И я отказалась от сдачи молекулярных образцов: у вас стоят стаканы, чашки, из которых я пила, потрудитесь их взять сами», - заявила Савченко.

Выступая в ходе заседания, представитель обвинения сообщил, что Савченко предложили сдать образцы для ДНК-экспертзы, в частности для того, чтобы установить принадлежность мобильного телефона, который фигурирует в расследовании.

Как сообщал сайт «КП», Верховная Рада поддержала представления генеральной прокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте внефракционного депутата Надежды Савченко.

По версии прокуратуры, парламентарий готовила серию терактов в правительственном квартале Киева, в том числе с использованием тяжелого вооружения — гранатометов и минометов.

Савченко была задержана в Киеве сразу после того, как Верховная Рада лишила ее депутатской неприкосновенности.