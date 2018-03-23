Видео с «курящей» слонихой озадачило индийских ученых

СЕГОДНЯ 17:53 2018-03-23T17:53:27+03:00

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В Индии ученых озадачило видео, на котором запечатлена будто бы курящая слониха. Животное подносит хобот ко рту, а затем выпускает клубы дыма. И так несколько раз. Любопытный процесс засняла фотоловушка в национальном парке Nagarahole.

Ученые наблюдали за жизнью тигров в национальном парке и для сбора сведений расставили по территории скрытую видеоаппаратуру. Позже исследователи собрали видеозаписи со всех камер и начала их просматривать. На одной из них оказалась «курящая» слониха.

Специалист по слонам из Общества сохранения дикой природы (WCS) Варун Госвами предположил, что животное, возможно, пыталось проглотить древесный уголь. «Похоже, она подбирает кусочки с земли, выдувая пепел, попавшую ей в рот вместе с ними, и проглатывает все остальное», – передает слова ученого РИА Новости.

Госвами отметил, что употребление древесного угля внутрь может приносить пользу. Например, как хорошее слабительное.