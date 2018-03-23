Президент Венесуэлы поздравил Владимира Путина с победой в президентской гонке

СЕГОДНЯ 18:15 2018-03-23T18:15:10+03:00

Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с победой на выборах Фото: REUTERS

Российский лидер, в свою очередь, пожелал Николасу Мадуро удачи на предстоящих в мае выборах президента страны

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Президент Боливарианской республики Венесуэла Николас Мадуро провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В совместной беседе венесуэльский лидер поздравил руководителя российского государства с победой на выборах и пожелал дальнейших успехов на данном посту.

"Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии всего комплекса российско-венесуэльского партнёрства", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В свою очередь Владимир Путин пожелал руководителю Венесуэлы удачно провести собственную избирательную компанию. В Боливарианской республике выборы президента пройдут 20 мая. Нынешний президент страны Николас Мадуро намерен баллотироваться на следующий срок.

18 марта в России и за ее пределами прошли президентские выборы на которых с убедительным отрывом от своих преследователей победил действующий глава государства Владимир Путин. 23 марта ЦИК опубликовал окончательные итоги голосования.