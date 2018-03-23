2018-03-23T18:28:22+03:00
Происшествия

На съемках нового фильма с Брюсом Уиллисом погиб пожарный

Во время работы кинокоманды в помещении вспыхнул огонь
Алексей КАРЕЛИН
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Пожарный Майкл Дэвидсон погиб, спасая людей. Фото: FDNYПожарный Майкл Дэвидсон погиб, спасая людей. Фото: FDNY
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23 марта в Гарлеме, что в Нью-Йорке, на съемках нового фильма с Брюсом Уиллисом сгорел человек. Двое пожарных получили ожоги, еще три человека - легкие травмы. Об этом сообщает New York Daily News.

Ночью в здании на проспекте Святого Николая снимали криминальную драму «Сиротский Бруклин». В подвале здания вспыхнул огонь, на место прибыла пожарная служба. Один из спасателей оказался заблокирован в горящем помещении и потерял сознание из-за сильной задымленности. Напарникам не удалось его спасти.

Погибшего звали Майкл Дэвидсон, ему было 37 лет. Он отдал службе 15 лет, его отец и брат тоже пожарные. Начальник Дэвидсона комиссар Даниэль Нигро сказал журналистам в госпитале, что Дэвидсон первым ринулся в огонь по прибытии команды на место происшествия. Без отца остались четверо детей семи, шести, трех и одного года. Съемочная команда выразила соболезнования родным и близким пожарного.

На съемках фильма с Брюсом Уиллисом вспыхнул пожар.На съемках фильма с Брюсом Уиллисом вспыхнул пожар

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