2018-03-23T18:30:08+03:00
В мире

Американский прокурор обвинил девять иранцев во взломе серверов ООН и правительства США

Кроме того, хакеры атаковали сети 36 крупнейших юридических, финансовых и медицинских компаний
Денис СУХОВ
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Американский прокурор обвинил девять иранцев во взломе серверов ООН и правительства СШААмериканский прокурор обвинил девять иранцев во взломе серверов ООН и правительства СШАФото: REUTERS
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Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк выдвинула обвинения против девяти граждан Ирана, которых подозревают во взломе серверов ООН и правительства США.

Об этом сообщил на пресс-конференции прокурор Южного Округа штата Нью-Йорк Джеффри Берман.

«Их жертвами стали министерство труда, ООН и федеральная комиссия по регулированию энергетики», - подчеркнул Берман.

Кроме того, по словам прокурора, указанная группа хакеров атаковала 36 крупнейших компаний из юридической, финансовой, медицинской и других сфер.

Ранее заместитель генерального прокурора Род Розенстайн заявил, что те же хакеры взломали сервера 329 университетов в 22 странах мира, похитив информацию стоимостью 3,4 млрд долларов. Он отметил, что группа киберпреступников якобы работала под патронажем Корпуса стражей исламской революции — элитной иранской военизированной организации.

Как сообщал сайт «КП», ранее Минфин США внес в санкционный список 9 физических лиц и одну организацию из Ирана, которых американские власти подозревают в совершении киберпреступлений.

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