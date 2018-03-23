Тимошенко назвала Савченко своей "личной головной болью"

СЕГОДНЯ 18:42 2018-03-23T18:42:59+03:00

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Руководитель фракции "Батьковщина" в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко впервые озвучила свою позицию по ситуации с ее протеже - внефракционным депутатом Рады Надеждой Савченко, которую Генпрокуратура открыто обвинила в подготовке теракта в здании украинского парламента.

Как заявила со свойственной ей печалью и трагизмом в голосе Тимошенко, она сильно сожалеет и корит себя за то, что не поспособствовала отправке Савченко на "длительную психологическую реабилитацию после возвращения военнослужащей на родину из российского плена".

"Всё, что касается Надежды Савченко, — это моя личная, очень глубокая боль. Минимум год надо было восстанавливать состояние здоровья Надежды, надо было проводить все меры реабилитации. Но она, к сожалению, считая, что из стали, из тюрьмы сразу отправилась на поле политического боя", — заявила Тимошенко журналистам.

Леди Ю уверена, именно нахождение Савченко в российской тюрьме расшатало нервы народного избранника, что, со временем, привело к тому, что она стала агрессивно воспринимать окружающую реальность и своими действиями угрожать стабильности и целостности Украины.

Экс-премьер Украины подчеркнула, что не голосовала 22 марта за лишение Савченко депутатской неприкосновенности, по причине отсутствия в Раде, но считает соответствующее представление Генпрокуратуры необходимой мерой для проведения объективного следствия.

22 марта Рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности Надежды Савченко. Генпрокуратура задержала народную избранницу по делу о подготовке теракта в стенах украинского парламента.

Бывшая украинская военнослужащая была внесена в депутатский список "Батькивщитны" с легкое руки Юлии Тимошенко, когда отбывала наказание в российской тюрьме за причастность к убийству журналистов ВГТРК.