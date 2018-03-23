Россия - Бразилия: в атаке у сборной России с первых минут появится Федор Смолов
Стал известен стартовый состав нашей команды на игру в "Лужниках"
Матч Россия - Бразилия пройдет в Москве на стадионе "Лужники".Фото: Евгений НЕСЫН
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В пятницу, 23 марта, в Москве на стадионе "Лужники" пройдет товарищеский матч, в котором сыграют команды России и Бразилии. Тренерский штаб нашей сборной во главе со Станиславом Черчесовым огласил соств на матч Россия - Бразилия:
Стартовый состав команды России: Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Гранат, Глушаков, Самедов, Комбаров, Головин, Зобнин, Алексей Миранчук и Смолов.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию поединка Россия - Бразилия. Напомним, что 27 марта в Санкт-Петербурге россияне проведут следующий контрольный матч. Нашим соперником станет команда Франции.