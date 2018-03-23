СЕГОДНЯ 18:49 2018-03-23T18:51:16+03:00

Суд приговорил к пожизненному сроку организатора теракта в лондонском метро в сентябре 2017 года Фото: REUTERS

Выходец из Ирака Ахмед Хассан Мохаммед Али признан виновным в покушении на убийство с помощью взрыва

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Центральный уголовный суд Лондона Олд Бейли приговорил к пожизненному сроку заключения 18-летнего выходца из Ирака Ахмеда Хассана Мохаммеда Али, организовавшего теракт в метро британской столице.

Ахмед Хассан признан виновным в покушении на убийство 51 пассажира метро и в использовании химических веществ для изготовления взрывного устройства. Согласно приговору, он проведет за решеткой как минимум 34 года — до истечения этого срока он не сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении или рассчитывать на амнистию.

Как сообщал сайт «КП», 15 сентября прошлого года на станции метро Parsons Green на западе Лондона в вагоне поезда прогремел взрыв. Самодельная бомба была спрятана в ведре у дверей вагона и сработала не полностью. Тем не менее, в результате взрыва пострадали более 30 человек.

Взрывное устройство было начинено поражающими элементами из ножевых лезвий, шурупов и металлической шрапнели.