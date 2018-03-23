Новейшее российское оружие показали на видео

СЕГОДНЯ 19:04 2018-03-23T19:04:39+03:00

«Буревестник» — плохая весть для ПРО: как новейшее российское вооружение поможет восстановить ядерный паритет.

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В Сети появилось видео, которое объясняет, как новейшее отечественное вооружение поможет восстановить ядерный паритет. В ролике представлены боевой лазерный комплекс «Пересвет», беспилотная подлодка «Посейдон», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник», ракеты «Кинжал», «Сармат» и «Авангард».

Обновление арсенала Минобороны стало ответом на расширение НАТО и его сети систем ПРО, которые нарушали ядерный паритет. Во время оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сказал: «Раньше нас никто не слушал. Послушайте хотя бы сейчас».

Как пишет военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, США и другие члены НАТО неоднократно провоцировали СССР и новую Россию на наращивание военной мощи. Теперь гонка вооружений бессмысленна. Глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен заявил, что у США нет защиты от гиперзвукового российского оружия.