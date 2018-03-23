2018-03-23T19:06:31+03:00
Политика

Киев назвал число жертв конфликта на востоке Украины

Общее число погибших от противостояния на Донбассе перевалило за десять тысяч
Евгений ЧЕРНЕНКО
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С 2014 года на Донбассе погибло более двух тысяч украинских военнослужащихС 2014 года на Донбассе погибло более двух тысяч украинских военнослужащихФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В результате проведения так называемой антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины погибло более двух тысяч солдат ВСУ. Такие данные 23 марта обнародовала первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Чуть позже с более точными цифрами выступила пресс-служба Рады. "Число погибших украинских военных составляет 2 383 человек личного состава ВСУ", - приводится на официальном сайте Верховной рады.

Общее же число жертв в результате боевых действий, включая небоевые потери и погибших мирных жителей на востоке Украины превышает отметку в 10 тысяч.

Конфликт на востоке Украины разгорелся после госпереворота в Киеве в 2014 году. Тогда Луганск и Донецк отказались признавать новую киевскую власть и провели референдумы о выходе из состава Незалежной и образовании Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал полномасштабные военные действия против непокорных регионов, которые не прекращаются до сих пор.

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