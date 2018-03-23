На Каннском кинофестивале запретят селфи

СЕГОДНЯ 19:34 2018-03-23T19:34:13+03:00

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Фотографирование себя любимого на фоне кинопремьер и различных показов на Каннском кинифестивале — дурной тон. Так решил президент популярнейшего конкурса Тьери Фремо и запретил с этого года селфи во время торжества мирового синематографа.

"Селфи замедляет процесс прохода селебрити по красной ковровой дорожке, да и вообще - приводит к постоянному расстройству", - считает Фремо.

Кроме того, селфи противоречит самой идее красной дорожки и фестиваля в целом. Фремо подчеркнул, что всем будет удобнее, если фотографирование доверят профессиональным фотографам, которых во время проведения кинофестиваля вокруг пруд пруди, - пишут французские СМИ.

Ежегодный кинофестиваль во французкомм курортном местечке Канны, что на берегу Лигурийского моря, откроется 8 мая. Список картин, уже прошедших конкурсный отбор, будет оглашен жюри 12 апреля.