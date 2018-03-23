Эрдоган уведомил Путина и Трампа о намерении продолжать военую операцию в Сирии

СЕГОДНЯ 19:23 2018-03-23T19:24:04+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оповестил российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа о том, что Анкара намерена продолжать военные операции на территории Сирии.

«Вчера вечером я говорил с президентом США Трампом по этим вопросам. Те же вопросы я обсудил с Путиным два дня назад. Я сказал им: «Мы не будем отступать отсюда. Мы на стороне страдающих и угнетённых», - заявил Эрдоган в интервью газете Hurriyet.

Ранее глава турецкого государства уже неоднократно заявлял, что Анкара не ограничится зачисткой сирийского Африна от курдских отрядов, но продолжит боевые действия в Манбидже и провинции Идлиб.

Отметим, что в контролируемом курдами Манбидже находятся американские военные, а провинция Идлиб является одной из четырех зон деэскалации, где страны гаранты (Россия, Турция и Иран) обязались установить режим прекращения огня.

Как сообщал ранее сайт «КП», 20 января вооруженные силы Турции начали в сирийском Африне военную операцию «Оливковая ветвь» против отрядов курдской самообороны, которые Анкара считает террористическими.

В начале прошлой недели турецкие военные и союзные им боевики «Свободной сирийской армии» заняли город Африн, который после этого подвергся многодневному разграблению. По данным турецкого генштаба, в ходе операции «Оливковая ветвь» было нейтрализовано 3,7 тысяч крудских «террористов».