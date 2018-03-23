2018-03-23T19:35:11+03:00
Политика

Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС по Восточной Гуте

Ряд западных СМИ обвинили Москву в применении в Дамаске зажигательных снарядов при бомбардировке мирных жителей
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Россию обвинили в бомбардировке мирных жителей в восточной ГутеРоссию обвинили в бомбардировке мирных жителей в восточной ГутеФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

В российском Минобороны информацию об якобы имевших место ударах ВКС РФ по Восточной Гуте, в результате которых якобы погибли 37 жителей, назвали ложью и очередным фейком.

"Российская авиация не наносит и не наносила никаких прямых ударов по жилым массивам Восточной Гуты и тем более не применяет зажигательных боеприпасов. Сообщения, распространяемые мошенниками на человеческом горе - "Белыми касками", а также британской так называемой Обсерваторией по правам человека в Сирии, - заведомая ложь", - приводится в заявлении российского оборонного ведомства, распространенном в пятницу, 23 марта.

Что до применения якобы российскими ВКС зажигательных бомб, что в Минобороны отметили, что такие факты более присущи военным Объединенной антиигиловской коалиции во главе с США.

Накануне ряд западных СМИ со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека, якобы 37 гражданских погибли в ходе авиаударов ВКС России, нанесенных ночью по населенному пункту Арбил в Восточной Гуте. Причем "Белые каски", в свою очередь, заявили, что удар был нанесен зажигательными бомбами.

Еще больше материалов по теме: «Гражданская война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ: Киевский суд арестовал Надежду Савченко на два месяца
Первый тайм матча Россия - Бразилия завершился вничью 0-0
Меркель и Макрон заявили о необходимости дополнительных мер против России, помимо отзыва послов
На Каннском кинофестивале запретят селфи
Эрдоган уведомил Путина и Трампа о намерении продолжать военую операцию в Сирии
Госдума приняла закон об оплате услуг ЖКХ напрямую поставщикам
Киев назвал число жертв конфликта на востоке Украины
Новейшее российское оружие показали на видео
Суд приговорил к пожизненному сроку организатора теракта в лондонском метро в сентябре 2017 года
Россия - Бразилия: в атаке у сборной России с первых минут появится Федор Смолов
Тимошенко назвала Савченко своей "личной головной болью"
Американский прокурор обвинил девять иранцев во взломе серверов ООН и правительства США
На съемках нового фильма с Брюсом Уиллисом погиб пожарный
Президент Венесуэлы поздравил Владимира Путина с победой в президентской гонке
Минфин США расширил санкции против граждан Ирана, причастных к кибератакам
Видео с «курящей» слонихой озадачило индийских ученых
Савченко отказалась предоставить материалы для ДНК-экспертизы и идентификации голоса
Джона Сноу из "Игры престолов" обнаружили пьяным в Париже на проезжей части