Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС по Восточной Гуте

СЕГОДНЯ 19:35 2018-03-23T19:35:11+03:00

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В российском Минобороны информацию об якобы имевших место ударах ВКС РФ по Восточной Гуте, в результате которых якобы погибли 37 жителей, назвали ложью и очередным фейком.

"Российская авиация не наносит и не наносила никаких прямых ударов по жилым массивам Восточной Гуты и тем более не применяет зажигательных боеприпасов. Сообщения, распространяемые мошенниками на человеческом горе - "Белыми касками", а также британской так называемой Обсерваторией по правам человека в Сирии, - заведомая ложь", - приводится в заявлении российского оборонного ведомства, распространенном в пятницу, 23 марта.

Что до применения якобы российскими ВКС зажигательных бомб, что в Минобороны отметили, что такие факты более присущи военным Объединенной антиигиловской коалиции во главе с США.

Накануне ряд западных СМИ со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека, якобы 37 гражданских погибли в ходе авиаударов ВКС России, нанесенных ночью по населенному пункту Арбил в Восточной Гуте. Причем "Белые каски", в свою очередь, заявили, что удар был нанесен зажигательными бомбами.