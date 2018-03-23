2018-03-23T19:45:22+03:00
В мире

Меркель и Макрон заявили о необходимости дополнительных мер против России, помимо отзыва послов

Франция и Германия совместно с остальными странами ЕС намерены проработать содержание дальнейших действий в отношении Москвы
Денис СУХОВ
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль МакронКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Германия и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС для консультаций, необходимо предпринять ряд дополнительных мер в отношении России. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брюсселе.

«Мы, Германия и Франция, были едины во мнении, что необходима реакция дополнительно к отзыву посла. Мы сообщим о них, когда координация завершится», - отметила Меркель.

Она также отметила, что инцидент в британском Солсбери, ставший поводом для отзыва посла Евросоюза, представляет собой серьезный вызов для европейской безопасности.

«Мы ясно заявили, что это является серьезным вызовом для нашей общей безопасности. Германия и Франция вместе с другими странами ЕС обсудят дальнейшие меры и потом примут решение», - добавила немецкий канцлер.

Как сообщал сайт «КП», ранее лидеры стран-членов ЕС приняли решение отозвать посла сообщества в России Маркуса Эдерера. Дискуссии по поводу этого «символического, но мощного политического шага» продолжались несколько часов.

Ожидается, что Эдерер покинет Россию уже в грядущие выходные. Источники в дипломатической среде не исключают, что примеру Евросоюза может последовать ряд других стран.

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