2018-03-23T19:50:15+03:00
Спорт

Первый тайм матча Россия - Бразилия завершился вничью 0-0

Игра проходит в Москве на стадионе "Лужники".
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Матч Россия - Бразилия проходит сегодня в "Лужниках".Матч Россия - Бразилия проходит сегодня в "Лужниках".Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "Лужники" завершился первый тайм товарищеской игры Россия - Бразилия. Эта встреча - один из финальных этапов подготовки нашей команды к ЧМ-2018, который стартует летом.

Первые 45 минут игры завершились со счетом 0-0. Зрители не увидели забитых голов. Через 15 минут поединок будет возобновлен после перерыва.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию поединка Россия - Бразилия. Напомним, что 27 марта в Санкт-Петербурге россияне проведут следующий контрольный матч. Нашим соперником станет команда Франции.

Отметим, что у сборной России в атаке с первых минут играет Федор Смолов.

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