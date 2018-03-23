Первый тайм матча Россия - Бразилия завершился вничью 0-0
Игра проходит в Москве на стадионе "Лужники".
Матч Россия - Бразилия проходит сегодня в "Лужниках".Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "Лужники" завершился первый тайм товарищеской игры Россия - Бразилия. Эта встреча - один из финальных этапов подготовки нашей команды к ЧМ-2018, который стартует летом.
Первые 45 минут игры завершились со счетом 0-0. Зрители не увидели забитых голов. Через 15 минут поединок будет возобновлен после перерыва.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию поединка Россия - Бразилия. Напомним, что 27 марта в Санкт-Петербурге россияне проведут следующий контрольный матч. Нашим соперником станет команда Франции.
Отметим, что у сборной России в атаке с первых минут играет Федор Смолов.