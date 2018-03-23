СМИ: Киевский суд арестовал Надежду Савченко на два месяца

СЕГОДНЯ 20:06 2018-03-23T20:53:19+03:00

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Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца депутата Верховной Рады Надежду Савченко, которую украинские власти подозревают в подготовке терактов против руководства страны.

«Взять Савченко под стражу в зале суда. Срок действия определения о содержании под стражей Савченко установить на 59 дней», - постановил судья Евгений Сидоров. Таким образом, депутат останется под сражей до 20 мая без альтернативы в виде внесения залога. Решение инстанции подлежит апелляционному обжалованию.

Как сообщал сайт «КП», накануне Савченко была задержана сразу после заседания Верховной Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности.

По версии генеральной прокуратуры Украины, вместе со своими сторонниками депутат планировала серию терактов в правительственном квартале Киева, в том числе с использованием тяжелого вооружения — минометов и гранатометов.

Выступая в суде, Савченко заявила, что действительно не испытывает уважения к властям страны, как и большинство украинцев. Она подчеркнула, что никто не осудит народ, когда он «скинет» такое правительство.

В заключение депутат выразила готовность объявить голодовку в случае, если будет принято «незаконное» постановление о ее аресте.

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