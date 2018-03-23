Сборная Бразилии разгромила 3:0 Россию в "Лужниках"

СЕГОДНЯ 20:55 2018-03-23T20:55:23+03:00

Все три гола в товарищеском матче Россия - Бразилия наши пропустили во втором тайме игры

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В Москвеа на стадионе "Лужники" завершился товарищеский матч Россия - Бразилия. Команда Станислава Черчесова проиграла пятикратным чемпионам мира.

На 53-й минуте после ошибки в обороне у нас счет открыл Миранда. На 62-й Фелипе Коутиньо с пенальти был вновь точен. Ну а точку в матче на 66-й минуте игры поставил Паулиньо. Бразилия победила со счетом 3:0. Россия впервые с Евро-2008 пропустиа три гола за один тайм.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию поединка Россия - Бразилия. Отметим, что у сборной России в атаке с первых минут играет Федор Смолов. При этом, первый тайм матча Россия - Бразилия завершился вничью 0:0.

Напомним, что 27 марта в Санкт-Петербурге россияне проведут следующий контрольный матч. Нашим соперником станет команда Франции.