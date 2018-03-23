СЕГОДНЯ 21:09 2018-03-23T21:09:06+03:00

Макрон: В результате терактов на юге Франции погибло три человека, 16 пострадали Фото: REUTERS

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В результате серии террористических атак в департаменте Од на юге Франции погибли три человека, не менее 16 получили ранения. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

«Нападавший убил троих и ранил еще шестнадцать человек», - заявил Макрон по итогам заседания кризисного центра в МВД.

Двое из пострадавших, как сообщил президент, «находятся в тяжелом состоянии». Глава государства подчеркнул, что расценивает произошедшее в городах Каркасон и Требе как «исламистскую террористическую атаку».

Как сообщал сайт «КП», 23 марта 26-летний житель Каркасона Редуан Лакдим совершил серию вооруженных нападений, в том числе захватил заложников в супермаркете в городе Треб. В ходе полицейской спецоперации злоумышленника ликвидировали. Террорист уже попадал в поле зрения местных правоохранителей, но о его связях с исламистами известно не было.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Ранее Макрон прибыл в кризисный центр для обсуждения ситуации с нападениями. Президент высоко оценил действия правоохранительных органов, осуществивших операцию по освобождению заложников.

В частности он отметил героизм офицера спецназа, согласившегося стать заложником в обмен на освобождение посетителей супермаркета.