Цена нефти марки Brent впервые с конца января превысила $70 за баррель

СЕГОДНЯ 21:32 2018-03-23T21:33:00+03:00

Стоимость «черного золота» увеличивалась в ходе торгов в пятницу из-за ожидаемых геополитических рисков от назначения нового советника президента США по нацбезопасности

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Цена нефти марки Brent в ходе пятничных торгов впервые с конца января превысила 70 долларов за баррель на фоне ожидаемых геополитических рисков.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:46 по Москве увеличилась на 1,77% - до 70,13 долларов за баррель.

Фьючерсы на марку WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени подорожали на 1,66%, до 65,37 долларов за баррель.

Отметим, что цены на нефть Brent выросли с начала недели на 5,9%, демонстрируя рекордные темпы с июля прошлого года. WTI прибавила 4,9% за тот же период.

По мнению экспертов,нефтяные цены подтолкнули увеличившиеся геополитические риски, связанные с назначением бывшего американского поспреда при ООН Джона Болтона на пост советника президента США по национальной безопасности вместо Герберта Макмастера.

Болтон известен своими «ястребиными» взглядами на отношения с Северной Кореей, Ираном, Кубой и Россией.

Участники рынка опасаются, что назначение может негативно сказаться на экспорте иранской нефти. По оценке аналитиков FGE, к концу 2018 года он может сократиться на 250-500 тысяч баррелей в сутки в случае возобновления односторонних санкций США против Тегерана.