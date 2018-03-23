Набиуллина: Американские ввозные пошлины не окажут прямого влияния на российскую экономику

СЕГОДНЯ 21:54 2018-03-23T21:54:08+03:00

Тем не менее, увеличение роли протекционизма в мировой торговле несет определенные риски, подчеркнула глава ЦБ

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Установленные Вашингтоном заградительные ввозные пошлины на сталь и алюминий не окажут прямого воздействия на российскую экономику, но несут в себе риски протекционизма для всей мировой торговли. Такое мнение выразила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Те меры, которые были приняты (в США), их прямой эффект на российскую экономику очень ограничен… Конечно, если риски эти будут возрастать через канал темпов роста мировой экономики, это может повлиять и на Россию», - заявил Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ.

В этой связи глава регулятора отметила, что Россия является открытой страной с большой долей внешнеторгового оборота в ВВП. При этом она затруднилась предсказать, приведут ли американские пошлины к дальнейшей эскалации протекционизма, или их эффект на мировую торговлю будет иметь ограниченный характер.

«Безусловно, протекционизм, если он будет возрастать, он несет риски для мировой торговли и для мирового экономического роста», - добавила Набиуллина.

Как сообщал сайт «КП», президент США Дональд Трамп подписал указ о введении экспортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Протекционисткие меры вступают в действие сегодня, за исключением поставщиков из стран Евросоюза, Аргентины, Австралии, Бразилии, Южной Кореи, Канады и Мексики. Для них пошлины начнут действовать с 1 мая.

Ряд стран, включая Россию, намерены оспорить американские пошлины в ВТО.