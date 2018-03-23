«Больше никогда»: Трамп подписал проект бюджета на 2018 год, который ранее пригрозил ветировать
Президент США Дональд Трамп подписал закон о федеральном бюджете на остаток 2018 финансового года, который заканчивается 30 сентября.
«В связи с тем, что это вопрос национальной безопасности, я подписал этот законопроект о бюджете», - заявил Трамп в ходе церемонии подписания в Белом доме, трансляцию которой вел телеканал CNN.
При этом американский лидер снова подчеркнул, что многое в документе ему не по душе.
«Я сказал Конгрессу, что я больше не подпишу подобный законопроект снова. Я не сделаю этого опять. Никто его не читал, ему всего лишь несколько часов», - добавил Трамп.
Как сообщал сайт «КП», ранее президент пригрозил наложить вето на проект бюджета, принятый Конгрессом. Недовольство Трампа вызвали заложенные в нем меры по нелегальной миграции, а также недостаточное финансирование строительства стены на границе с Мексикой.
При этом документ предусматривает крупнейшее за последние 15 лет увеличение оборонных расходов — на эти цели выделят 700 млрд долларов.
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