2018-03-23T22:09:04+03:00
В мире

«Больше никогда»: Трамп подписал проект бюджета на 2018 год, который ранее пригрозил ветировать

Президент США объяснил свое решения соображениями национальной безопасности
Денис СУХОВ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп подписал закон о федеральном бюджете на остаток 2018 финансового года, который заканчивается 30 сентября.

«В связи с тем, что это вопрос национальной безопасности, я подписал этот законопроект о бюджете», - заявил Трамп в ходе церемонии подписания в Белом доме, трансляцию которой вел телеканал CNN.

При этом американский лидер снова подчеркнул, что многое в документе ему не по душе.

«Я сказал Конгрессу, что я больше не подпишу подобный законопроект снова. Я не сделаю этого опять. Никто его не читал, ему всего лишь несколько часов», - добавил Трамп.

Как сообщал сайт «КП», ранее президент пригрозил наложить вето на проект бюджета, принятый Конгрессом. Недовольство Трампа вызвали заложенные в нем меры по нелегальной миграции, а также недостаточное финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

При этом документ предусматривает крупнейшее за последние 15 лет увеличение оборонных расходов — на эти цели выделят 700 млрд долларов.

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