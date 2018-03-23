Трамп: США создадут самые мощные ядерные силы на Земле

СЕГОДНЯ 22:20 2018-03-23T22:20:57+03:00

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США создадут самые мощные на Земле ядерные силы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя крупнейшее за 15 лет увеличение оборонных расходов страны.

По словам главы государства, теперь никто не сможет сказать, что амеркианские военные и их нужды «забыты». Трамп подчеркнул, что существенная доля военного бюджета пойдет на модернизацию имеющихся ядерных систем вооружения, а также на создание новых, например, атомных подводных лодок.

«Так что у нас будут наиболее сильные ядерные силы на земле, которые будут в абсолютно идеальной форме, и надеемся, нам никогда не придется ими воспользоваться», - добавил президент США.

Как сообщал сайт «КП», в пятницу Трамп подписал проект федерального бюджета на остаток 2018 финансового года, несмотря на то, что ранее пригрозил его ветировать. Согласно документу, общий объем государственных расходов составит 1,3 трлн долларов, из которых 700 млрд долларов пойдут на оборонные нужды.