МИД КНР: Ввозные пошлины США наносят ущерб всему миру

СЕГОДНЯ 22:37 2018-03-23T22:37:31+03:00

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Установленные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий наносят ущерб не только интересам Китая и США, но также вредят всей мировой торговле. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, США игнорируют правила Всемирной торговой организации и не считаются с мнением других. Тем не менее, Китай исполнен решимости защищать свои законные права и экономические интересы.

«Китай не станет безучастно наблюдать со стороны за тем, как кто-то наносит вред нашим интересам. Мы в полной мере подготовились к тому, чтобы защитить свои законные права и интересы», - подчеркнула Чуньин.

Как сообщал сайт «КП», в начале марта президент США Дональд Трамп подписал указ о введении экспортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Протекционисткие меры вступают в действие в пятницую. Для поставщиков из стран Евросоюза, Аргентины, Австралии, Бразилии, Южной Кореи, Канады и Мексики они начнут действовать с 1 мая.

Ранее китайские власти подготовили список из 128 импортируемых из США товаров, на который могут быть установлены ответные заградительные пошлины.