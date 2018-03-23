2018-03-23T23:22:06+03:00
Политика

Новый президент Перу вступил в должность

Мартин Вискарра пообещал бороться с коррупцией в стране
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Перу Мартин ВискарраПрезидент Перу Мартин ВискарраФото: REUTERS
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В Перу 23 марта прошла церемония вступления в должность нового президента. После добровольной отставки Педро Пабло Кучински кресло главы государство перешло вице-президенту Мартину Вискарра.

Новый глава государства принес присягу, после этого спикер конгресса Луис Галаррета надел на Вискарру президентскую ленту. В своем обращении к законодателям новый лидер Перу пообещал сделать борьбу с коррупцией своим главным приоритетом.

«Мы будем очень твердо противостоять незаконным действиям, кто бы их ни совершал и чего бы это нам ни стоило», - заявил он.

Также Вискарра пообещал приложить усилия для экономического развития республики, ее конкурентоспособности и создания новых рабочих мест. Он заверил, что будет поддерживать малый и средний бизнес, передает ТАСС.

В ближайшее время глава государства сформирует новое правительство.

Как сообщал сайт kp.ru, Кучински в среду обратился к нации и заявил, что уходит в отставку. А за день до этого парламент принял решение рассмотреть вопрос об импичменте президенту после скандала, связанного с коррупционными схемами в бразильской строительной корпорации Odebrecht.

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