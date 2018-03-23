2018-03-23T23:39:49+03:00
Телевизор

Первый канал отпроверг слухи о смене ведущего в «Пусть говорят»

Дмитрий Борисов продолжит вести программу
Юлия ДИВЕЕВА
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Телеведущий Дмитрий Борисов. Фото: пресс-служба Первого каналаТелеведущий Дмитрий Борисов. Фото: пресс-служба Первого канала
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В программе «Пусть говорят» не предвидится смена ведущего. Руководство Первого канала довольно работой Дмитрия Борисова. Об этом заявили в пресс-службе канала после появившихся сообщений о том, что вести передачу придет блогер Николай Соболев.

«Несмотря на погоду за окном, такие сообщения подтверждают, что весна все-таки началась. Возвращаясь к реальности, мы очень довольны успехами Дмитрия Борисова и новой команды «Пусть говорят», которые вывели проект в топ-20 лучших программ 2017 года с серьезным опережением предшественников и продолжают работать с впечатляющими результатами», - цитирует ТАСС ответ пресс-службы Первого канала.

Отметим, что слухи появились после того, как Соболев сделал заявление о новом месте работы в соцсетях.

«Все увидите сами, но одно можно сказать точно. С понедельника передача «Пусть говорят» выходит с новым ведущим. Им стану я!», - написал он на своей странице в ВКонтакте.

Как рассказывал сайт kp.ru, в прошлом году Андрей Малахов объявил о своем уходе из «Пусть говорят» и Первого канала. 14 августа 2017 в эфир вышел выпуск передачи с Дмитрием Борисовым. Малахов сейчас работает на телеканал "Россия 1" в качестве ведущего и продюсера.

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