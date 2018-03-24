ЦБ РФ снял внешнее управление с «Бинбанка»

СЕГОДНЯ 00:31 2018-03-24T00:31:55+03:00

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Прекращены функции временной администрации в ПАО «Бинбанк» управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Приказ подписал заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин.

В документе говорится, что в банке начат процесс формирования органов управления. Полномочия ФКСБ прекращены с 23 марта 2018 года, передает ТАСС.

Центробанк с 15 марта возложил функции временной администрации по управлению банком «Траст» и «Рост-банком» на Управляющую компанию ФКБС для обеспечения «бесперебойной деятельности банков по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств».

В сентябре прошлого года финансовый регулятор объявил о начале оздоровления банковской группы «Бинбанка», вводе временной администрации в «Бинбанке» и «Рост банке»

Как передаевал сайт kp.ru, в начале феврала глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что банки «Открытие» и «Бинбанк» находятся в процессе санации и будут объединены.