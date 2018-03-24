2018-03-24T00:31:55+03:00
Экономика

ЦБ РФ снял внешнее управление с «Бинбанка»

В кредитной компании начинается формирование органов управления
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Банк России снял внешнее управление с «Бинбанка»Банк России снял внешнее управление с «Бинбанка»
Изменить размер текста:

Прекращены функции временной администрации в ПАО «Бинбанк» управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Приказ подписал заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин.

В документе говорится, что в банке начат процесс формирования органов управления. Полномочия ФКСБ прекращены с 23 марта 2018 года, передает ТАСС.

Центробанк с 15 марта возложил функции временной администрации по управлению банком «Траст» и «Рост-банком» на Управляющую компанию ФКБС для обеспечения «бесперебойной деятельности банков по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств».

В сентябре прошлого года финансовый регулятор объявил о начале оздоровления банковской группы «Бинбанка», вводе временной администрации в «Бинбанке» и «Рост банке»

Как передаевал сайт kp.ru, в начале феврала глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что банки «Открытие» и «Бинбанк» находятся в процессе санации и будут объединены.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Корабль «Союз МС-08» с новой экспедицией пристыковался к МКС
Лавров назвал Болтона «жестким дипломатом» и профессионалом
Первый канал отпроверг слухи о смене ведущего в «Пусть говорят»
Новый президент Перу вступил в должность
СМИ: Верховный суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона
МИД КНР: Ввозные пошлины США наносят ущерб всему миру
Трамп: США создадут самые мощные ядерные силы на Земле
«Больше никогда»: Трамп подписал проект бюджета на 2018 год, который ранее пригрозил ветировать
Набиуллина: Американские ввозные пошлины не окажут прямого влияния на российскую экономику
Цена нефти марки Brent впервые с конца января превысила $70 за баррель
Макрон: В результате терактов на юге Франции погибло три человека, 16 пострадали
Сборная Бразилии разгромила 3:0 Россию в "Лужниках"
Минобороны КНР обвинило США в нарушении суверенитета Китая и подрыве международной безопасности