Корабль «Союз МС-08» с новой экспедицией пристыковался к МКС

СЕГОДНЯ 00:59 2018-03-24T00:59:18+03:00

Стыковка проходила в автоматическом режиме по двухсуточной схеме

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К Международной космической станции в пятницу пристыковался корабль «Союз МС-08» с очередной экспедицией на борту. Стыковка проходила в автоматическом режиме по двухсуточной схеме.

Как сообщал сайт kp.ru, транспортный корабль в космос вывела ракета-носитель «Союз-ФГ», которая стартовала с площадки номер 1 космодрома "Байконур" в минувшую среду. 23 марта в 22:40 мск он «причалил» к стыковочному узлу российского сегмента станции.

Сближение ТПК «Союз МС-08» и причаливание к исследовательскому модулю «Поиск» (МИМ2) прошло под контролем специалистов ЦУПа и российских членов экипажей транспортного корабля и станции, передает Интерфакс.

«Союз МС-08» доставил на МКС космонавта Роскосмоса Олега Артемьева, астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда. Коллег на борту МКС встретили россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.