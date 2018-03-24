2018-03-24T02:24:38+03:00
Политика

Сирийская армия взяла под контроль два города в Восточной Гуте

Эйн-Терма и Хараста полностью очищены от террористов
Юлия ДИВЕЕВА
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Армия Сирии ведет освободительные бои в Восточной ГутеАрмия Сирии ведет освободительные бои в Восточной ГутеФото: REUTERS
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Вооруженные силы Сирии взяли под свой полный контроль два крупнейших города в Восточной Гуте, остававшихся долгое время оплотом террористов в пригороде Дамаска.

«Армия контролирует Эйн-Терму и Харасту, сопротивление прекратилось в Джоубаре и Ирбин. Под контролем боевиков остается только Дума», — передает РИА Новости слова своего источника.

После того, как из Харасты вывезли боевиков и их семьи, в городе начали работать инженерные бригады. По данным издания, из города выехали 3 тысячи 34 человека на 59 автобусах. Из них 1 тысяча 72 - боевики. Все онинаправляются в Идлиб.

Теперь сирийская армия планирует освобождение еще одного пригорода столицы – Думы.

Как рассказывал сайт kp.ru, на этой неделе в интернете появилось видео поездки президента Сирии Башара Асада по освобождённым от боевиков районам Восточной Гуты. Он сам был за рулем автомобиля.

Кроме того, в этом районе начал работать третий гуманитарный коридор — мирные жители возвращаются в освобожденные от террористов населенные пункты Сакба и и Кафер Батна.

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